Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Οκτώ συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Οκτώ συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα
Δεκατρείς παραβάσεις καταγράφηκαν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις περιοχές όπου βρίσκεται σε έξαρση η ευλογιά των αιγοπροβάτων ενώ έγιναν οκτώ συλλήψεις, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.711 έλεγχοι σε έξι περιφέρειες της χώρας, την Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
«Με ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο και στενή συνεργασία με τις περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τους ελέγχους στις εστίες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε συστηματικά τους κτηνοτρόφους για ορθή εφαρμογή των μέτρων. Μόνο με συνέπεια και διαφάνεια θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη», ανέφερε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της ΕΕΕΔΕ, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, και έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
Από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.
«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους ελέγχους χωρίς καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας» καταλήγει το ΥΠΑΑΤ.
Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.711 έλεγχοι σε έξι περιφέρειες της χώρας, την Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
«Με ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο και στενή συνεργασία με τις περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τους ελέγχους στις εστίες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε συστηματικά τους κτηνοτρόφους για ορθή εφαρμογή των μέτρων. Μόνο με συνέπεια και διαφάνεια θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη», ανέφερε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της ΕΕΕΔΕ, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, και έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
Από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.
«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους ελέγχους χωρίς καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας» καταλήγει το ΥΠΑΑΤ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα