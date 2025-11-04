Οδηγοί supercars οι πρώτοι παραβάτες, που έπιασαν οι έξυπνες κάμερες (+video)

Σε πλήρη λειτουργία μπήκε το νέο σύστημα καμερών της Τροχαίας, με τις πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις να φτάνουν ήδη στους οδηγούς μέσω της θυρίδας πολίτη στο gov.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους πρώτους παραβάτες βρίσκονται και δύο οδηγοί supercars, οι οποίοι καταγράφηκαν στην Αττική Οδό να κινούνται με πάνω από 200 χλμ./ώρα, λαμβάνοντας πρόστιμο 2.000 ευρώ ο καθένας.