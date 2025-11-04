Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Οδηγοί supercars οι πρώτοι παραβάτες, που έπιασαν οι έξυπνες κάμερες (+video)
Οι πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις για παραβιάσεις του ΚΟΚ αποστέλλονται πλέον μέσω gov.gr, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και 2.000 ευρώ.
Σε πλήρη λειτουργία μπήκε το νέο σύστημα καμερών της Τροχαίας, με τις πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις να φτάνουν ήδη στους οδηγούς μέσω της θυρίδας πολίτη στο gov.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους πρώτους παραβάτες βρίσκονται και δύο οδηγοί supercars, οι οποίοι καταγράφηκαν στην Αττική Οδό να κινούνται με πάνω από 200 χλμ./ώρα, λαμβάνοντας πρόστιμο 2.000 ευρώ ο καθένας.
