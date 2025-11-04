Οδηγοί supercars οι πρώτοι παραβάτες, που έπιασαν οι έξυπνες κάμερες (+video)
ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγοί supercars οι πρώτοι παραβάτες, που έπιασαν οι έξυπνες κάμερες (+video)

Οι πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις για παραβιάσεις του ΚΟΚ αποστέλλονται πλέον μέσω gov.gr, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και 2.000 ευρώ.

Οδηγοί supercars οι πρώτοι παραβάτες, που έπιασαν οι έξυπνες κάμερες (+video)
UPD:

Σε πλήρη λειτουργία μπήκε το νέο σύστημα καμερών της Τροχαίας, με τις πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις να φτάνουν ήδη στους οδηγούς μέσω της θυρίδας πολίτη στο gov.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους πρώτους παραβάτες βρίσκονται και δύο οδηγοί supercars, οι οποίοι καταγράφηκαν στην Αττική Οδό να κινούνται με πάνω από 200 χλμ./ώρα, λαμβάνοντας πρόστιμο 2.000 ευρώ ο καθένας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης