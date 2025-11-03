Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Κέρκυρα: Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο για τον καθαρισμό ζωικών υπολειμμάτων από επιχείρηση - Δείτε βίντεο
Διακοπές, αποδοκιμασίες και ομόφωνες αποφάσεις μετά από τρεις ώρες συνεδρίασης για την απομάκρυνση ζωικών αποβλήτων στην Αλεπού - Έναρξη καθαρισμού, διάρκειας 20 ημερών, με ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.
Σκηνές έντασης σημειώθηκαν τη Δευτέρα (03/11) στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με αφορμή τα ζωικά απόβλητα που παραμένουν επί εβδομάδες στην περιοχή της Αλεπούς, έπειτα από πυρκαγιά που κατέστρεψε επιχείρηση.
Η διαδικασία διακόπηκε επανειλημμένα λόγω διαμαρτυριών κατοίκων για τη «βαριά» δυσοσμία και τους κινδύνους από την αποσύνθεση των υπολειμμάτων. Η ομιλία του δημάρχου, Στέφανου Πενηντάρχου Πουλημένου, διεκόπη αρκετές φορές, ενώ οι εντάσεις καταγράφηκαν στο βίντεο της συνεδρίασης από το 58ο λεπτό και σε άλλα σημεία.
Σήμερα εμφανίστηκε στο κατεστραμμένο σημείο φορτηγό της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει τη μεταφορά των αποβλήτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο καθαρισμός θα εξελίσσεται σταδιακά και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 20 ημέρες. Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας έχει εκφράσει ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους στη δημόσια υγεία.
Μετά από περίπου τρεις ώρες, το δημοτικό συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα:
στην κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
στη διενέργεια εκ νέου ψεκασμών (η σημερινή βροχόπτωση επιβάρυνε την κατάσταση),
στην υποχρέωση των εταιρειών να καταθέσουν σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μεταφοράς,
και στη διερεύνηση της ανάγκης προσωρινής φιλοξενίας οικογενειών σε ξενοδοχεία, εφόσον απαιτηθεί.
Όπως μεταδίδει το corfutvnews.gr, επιπλέον σημεία θα αποτυπωθούν στην αυριανή δημοσιευμένη απόφαση του δήμου. Το βίντεο της συνεδρίασης, όπου αποτυπώνονται οι εντάσεις, αναμένεται να αποτελέσει μέρος της δημόσιας ενημέρωσης για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Δείτε βίντεο:
Μετά από περίπου τρεις ώρες, το δημοτικό συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα:
στην κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
στη διενέργεια εκ νέου ψεκασμών (η σημερινή βροχόπτωση επιβάρυνε την κατάσταση),
στην υποχρέωση των εταιρειών να καταθέσουν σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μεταφοράς,
και στη διερεύνηση της ανάγκης προσωρινής φιλοξενίας οικογενειών σε ξενοδοχεία, εφόσον απαιτηθεί.
Όπως μεταδίδει το corfutvnews.gr, επιπλέον σημεία θα αποτυπωθούν στην αυριανή δημοσιευμένη απόφαση του δήμου. Το βίντεο της συνεδρίασης, όπου αποτυπώνονται οι εντάσεις, αναμένεται να αποτελέσει μέρος της δημόσιας ενημέρωσης για την εξέλιξη της υπόθεσης.
