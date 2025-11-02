Video: Καραμπόλα μέσα στην Κόρινθο

ο απόγευμα σημειώθηκε στην πόλη της Κορίνθου ένα δυσάρεστο τροχαίο περιστατικό που προκάλεσε ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

Σε κεντρικό οδικό άξονα της Κορίνθου, οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία μίνι καραμπόλα. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί και επιβαίνοντες βρίσκονται σε σοκ, ενώ ευτυχώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα συνεργεία της Τροχαία Κορίνθου έφτασαν στο σημείο άμεσα και προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η ουρά οχημάτων έφτανε σε μεγάλο μήκος. Παράλληλα, τα συνεργεία οδικής βοήθειας απομάκρυναν τα κατεστραμμένα οχήματα προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη.