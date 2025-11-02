«Έριχναν ασταμάτητα, χιλιάδες σφαίρες, δεν προλάβαινες να κρυφτείς, ήθελαν πόλεμο», λέει συγγενής της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια
«Έριχναν ασταμάτητα, χιλιάδες σφαίρες, δεν προλάβαινες να κρυφτείς, ήθελαν πόλεμο», λέει συγγενής της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια

«Έζησα τον τρόμο, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μόλις τώρα βγήκα λίγο στην αυλή… Ακόμα τρέμω», λέει η γυναίκα

Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
«Ήθελαν πόλεμο», λέει στο protothema.gr μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, συγγενής της γυναίκας που πέθανε από ανακοπή τη στιγμή της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια. Η ίδια έζησε το μακελειό, το είδε με τα μάτια της και περιγράφει συγκλονισμένη τις στιγμές που σημάδεψαν το χωριό. «Ήμουν εκεί, τα είδα όλα. Έριχναν ασταμάτητα, χιλιάδες σφαίρες στην άσφαλτο. Δεν προλάβαινες να κρυφτείς. Ήθελαν πόλεμο...», λέει με τρεμάμενη φωνή.

Μιλά και για τα αίτια του φονικού, που ξεκίνησαν όπως λέει από μια ασήμαντη αφορμή. «Όλα έγιναν για ένα σπίτι. Εμείς δεν προκαλέσαμε κανέναν».  Η γυναίκα παραδέχεται πως από εκείνη τη μέρα δεν είχε ξαναβγεί από το σπίτι της. «Έζησα τον τρόμο, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μόλις τώρα βγήκα λίγο στην αυλή… Ακόμα τρέμω», λέει.

«Ήθελαν πόλεμο» μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη στο protothema.gr


