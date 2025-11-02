Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στα Βορίζια: Οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό κάθε αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Το χωριό εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς αστυνομικού κλοιού μετά τη χθεσινή αιματοχυσία - Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται σήμερα να γίνει η κηδεία του ενός νεκρού, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων
Στα Βορίζια του Ηρακλείου, η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη. Από τα ξημερώματα, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αποκλείσει το χωριό, ελέγχοντας εξονυχιστικά κάθε αυτοκίνητο που μπαίνει ή βγαίνει.
«Κάνουν φύλλο και φτερό όποιο Ι.Χ. περνά», λένε κάτοικοι που παρακολουθούν μουδιασμένοι την παρουσία των ενόπλων αστυνομικών με full face κουκούλες και αλεξίσφαιρα γιλέκα.
Το χωριό, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς αστυνομικού κλοιού, μοιάζει να κρατά την ανάσα του. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα να πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον έρευνες σε συγκεκριμένα σπίτια, παρουσία εισαγγελέα, για τον εντοπισμό όπλων που ενδέχεται να σχετίζονται με τη φονική συμπλοκή του Σαββάτου.
Η παρουσία των αρχών είναι ισχυρή, με τους άνδρες των ειδικών μονάδων να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, κυριολεκτικά «με το χέρι στη σκανδάλη». Οι είσοδοι του χωριού παραμένουν αποκλεισμένες και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε κατοίκους.
Το κλίμα είναι τεταμένο, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται σήμερα να γίνει η κηδεία του ενός νεκρού στο νεκροταφείο των Βοριζίων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αρχές για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων. Αντίθετα, η κηδεία της γυναίκας που έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, αναμένεται να τελεστεί στα Χανιά, στον τόπο κατοικίας της.
