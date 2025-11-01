Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών που βρίσκονταν σε βάρκα στα ανοιχτά της Γαύδου
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από δύναμη της FRONTEX  - Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 34 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, προχώρησε πλοίο της δύναμης FRONTEX.

Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους και υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.



