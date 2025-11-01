Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών που βρίσκονταν σε βάρκα στα ανοιχτά της Γαύδου
Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών που βρίσκονταν σε βάρκα στα ανοιχτά της Γαύδου
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από δύναμη της FRONTEX - Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου
Στον εντοπισμό και τη διάσωση 34 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, προχώρησε πλοίο της δύναμης FRONTEX.
Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους και υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.
