Το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές

Ξεκίνησε σήμερα τοφορέας υλοποίησης του οποίου είναι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α).Φοιτητές και φοιτήτριες, με τη βοήθεια του καθηγητήξεναγήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και στο εργαστήριο, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν τα βιωματικά εργαστήριαειδικά σχεδιασμέναμε την συνδρομή του πιστοποιημένου επιμορφωτή του προγράμματος κ. Άγγελου Ριτσάτου.Με τη βοήθεια του κ. Νίκου Προβιά υπεύθυνου αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης επισκεφθήκαμε το σπίτι της ενόργανης και το πανεπιστημιακό γυμναστήριο, στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις σωματικής ευεξίας με την βοήθεια του γυμναστή Γιάννη Γαλερού.Σκοπός του «Πανεπιστημίου 3ης Ηλικίας» είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συμμετεχόντων, μέσω της απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και σημαντικών δεξιοτήτων σε σημαντικούς τομείς της καθημερινής ζωής, καθώς και στην ενδυνάμωση της σωματικής και πνευματικής τους ευεξίας.