Πρωτοβουλία 21: Παρουσίαση σχεδίου δράσεων για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον - Δημιουργία Πρότυπου Κέντρου για την άνοια και το Alzheimer
Στην ομιλία του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εξήρε το έργο της Πρωτοβουλίας και σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η συγκρότησή της αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ενότητας και γόνιμης συνεργασίας»
Στο Μέγαρο Μουσικής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (20/10) εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 21, όπου έγινε απολογισμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας και αφορούν την κλιματική κρίση και το περιβάλλον.
Επίσης ανακοινώθηκε ο επόμενος κύκλος δράσεων για τα έτη 2026-2028 που αφορούν στη δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου – ενός προτύπου Κέντρου για την άνοια και το Alzheimer.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός αναπληρώτρια Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι υφυπουργοί Υγείας Δημήτριος Βαρτζόπουλος, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο πρώην Πρόεδρος τη Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ και Περιστερίου κ. Γρηγόριος, βουλευτές και ευρωβουλευτές, πρώην υπουργοί, εκπρόσωποι της περιφέρειας Αττικής, Δήμαρχοι, πρυτάνεις, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Πρόεδροι των Μελών της Πρωτοβουλίας 21.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας 21, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, η πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη και ο Σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα και Συντονιστής της Πρωτοβουλίας 21, Ιωάννης Μάνος.
Στην ομιλία του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξήρε το έργο της Πρωτοβουλίας και σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η συγκρότηση της αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ενότητας και γόνιμης συνεργασίας» υπογραμμίζοντας ότι «για πρώτη φορά, τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, με κοινό όραμα, κοινές αξίες και κοινό σκοπό: την προσφορά στην κοινωνία και την πρόοδο της πατρίδας μας». Όπως τόνισε: «Αυτή η ενότητα δεν είναι απλώς συμβολική. Δημιουργεί συνέργειες, πολλαπλασιάζει τους πόρους και επιτρέπει δράσεις μεγάλης κλίμακας, που ξεπερνούν τα όρια του κάθε μεμονωμένου ιδρύματος».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε επίσης στην κυβερνητική πολιτική που αφορά τόσο στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και του περιβάλλοντος όσο και στα ζητήματα Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα ψυχικής υγείας και ανέπτυξε τις σχετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Επίσης εξήγγειλε την ψήφιση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τα κοινωφελή Ιδρύματα ανακοινώνοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί σύντομα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε δημόσια διαβούλευση.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων κατά τον χαιρετισμό του στον χαρακτήρα της Πρωτοβουλίας που είναι μια προσπάθεια ενεργών πολιτών, μία προσπάθεια των Μελών της να δημιουργηθεί ένα είδος αμφικτιονίας και επεσήμανε ότι «κάθε ίδρυμα διατηρεί την πλήρη αυτοτέλεια του και συνεχίζει να κάνει ό,τι και όσα έκανε. Όμως, βρίσκουμε ότι, για το κοινό καλό, μπορούμε και θέλουμε, να συνεργαστούμε ώστε αντί να αθροίζουμε, να πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας».
Κατά την ομιλία της στην εκδήλωση, η πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη σημείωσε: «Στην πρώτη της φάση, η Πρωτοβουλία μας ένωσε γύρω από την Ιστορία — και την εθνική μνήμη. Στη δεύτερη, που ολοκληρώνεται σήμερα, στραφήκαμε σε ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας: την κλιματική αλλαγή και τις πολλαπλές της συνέπειες στο περιβάλλον, στην υγεία, στην οικονομία και στον πολιτισμό μας». Εν όψει δε των μελλοντικών παρεμβάσεων, ανέφερε: «Η Πρωτοβουλία 21 δεν ολοκληρώνεται εδώ· συνεχίζει να εξελίσσεται, να μεταμορφώνεται και να απαντά στα ζητήματα της εποχής — με τον ίδιο σκοπό: να ενώσει δυνάμεις για το κοινό καλό».
Ο Σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα και συντονιστής της Πρωτοβουλίας 21, Ιωάννης Μάνος τόνισε ότι «με αυτή τη δυναμική που δημιουργήθηκε από την οκταετή μέχρι τώρα πορεία μας, προχωρούμε σήμερα στην τρίτη θεματική μας ενότητα».
Αναφέρθηκε, ειδικότερα, στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη δημόσια υγεία και τις παθήσεις που αυτή έμμεσα ή άμεσα προκαλεί, με κυρίαρχη μεταξύ αυτών την άνοια και τις διάφορες εκφάνσεις της, όπως η νόσος Alzheimer. «Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής εντείνει το εν λόγω πρόβλημα και δημιουργεί την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης που θα μπορούσε να συμβάλει στην αλλαγή του τοπίου της φροντίδας για την άνοια στη χώρα μας».
Η Πρωτοβουλία προχώρησε στη διάρκεια του τελευταίου έτους στην εκπόνηση ειδικών μελετών από την Εταιρεία CMT Prooptiki, η οποία θα αναλάβει και το Project management του εγχειρήματος».
Πρόκειται για τη δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου – ενός Προτύπου Kέντρου για την άνοια και το Alzheimer. Το Κέντρο αυτό θα λειτουργεί ως χώρος φροντίδας αλλά και ως κόμβος καινοτομίας, έρευνας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης καθώς και ανάπτυξης του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.
Το Κέντρο αυτό θα έχει τους εξής πυλώνες:
- Μονάδα υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για έναν μεγάλο αριθμό πασχόντων η οποία θα περιλαμβάνει νοητική ενδυνάμωση, εικαστική
θεραπεία και μουσικοθεραπεία, γυμναστική και ψυχαγωγία αλλά και κατ’ οίκον παρεμβάσεις.
- Ιατρείο μνήμης για την νευροψυχολογική και λειτουργική αξιολόγηση, πρόληψη και διάγνωση.
- Συμβουλευτική και τηλεϊατρική υποστήριξη σε συνεργασία με το εθνικό σύστημα τηλεϊατρικής και το Αιγινήτειο νοσοκομείο.
- Μονάδα εκπαίδευσης με τη δημιουργία ευρύτατων προγραμμάτων που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας και τους φροντιστές αλλά και τις οικογένειες με τις πλέον σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογικές και παιδαγωγικές μεθόδους.
Το Κέντρο αυτό θα λειτουργήσει στα Δυτικά προάστια, όπου υπάρχουν σχετικές ανάγκες και θα στεγαστεί σε κτήριο που έχει δημιουργηθεί από την Μητρόπολη Περιστερίου.
