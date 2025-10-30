Πρωτοβουλία 21: Παρουσίαση σχεδίου δράσεων για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον - Δημιουργία Πρότυπου Κέντρου για την άνοια και το Alzheimer

Η Πρωτοβουλία προχώρησε στη διάρκεια του τελευταίου έτους στην εκπόνηση ειδικών μελετών από την Εταιρεία CMT Prooptiki, η οποία θα αναλάβει και το Project management του εγχειρήματος».Πρόκειται για τη δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου – ενός Προτύπου Kέντρου για την άνοια και το Alzheimer. Το Κέντρο αυτό θα λειτουργεί ως χώρος φροντίδας αλλά και ως κόμβος καινοτομίας, έρευνας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης καθώς και ανάπτυξης του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.- Μονάδα υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για έναν μεγάλο αριθμό πασχόντων η οποία θα περιλαμβάνει νοητική ενδυνάμωση, εικαστικήθεραπεία και μουσικοθεραπεία, γυμναστική και ψυχαγωγία αλλά και κατ’ οίκον παρεμβάσεις.- Ιατρείο μνήμης για την νευροψυχολογική και λειτουργική αξιολόγηση, πρόληψη και διάγνωση.- Συμβουλευτική και τηλεϊατρική υποστήριξη σε συνεργασία με το εθνικό σύστημα τηλεϊατρικής και το Αιγινήτειο νοσοκομείο.- Μονάδα εκπαίδευσης με τη δημιουργία ευρύτατων προγραμμάτων που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας και τους φροντιστές αλλά και τις οικογένειες με τις πλέον σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογικές και παιδαγωγικές μεθόδους.Το Κέντρο αυτό θα λειτουργήσει στα Δυτικά προάστια, όπου υπάρχουν σχετικές ανάγκες και θα στεγαστεί σε κτήριο που έχει δημιουργηθεί από την Μητρόπολη Περιστερίου.