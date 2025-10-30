SMS Μεταφορών: Σοκαρίστηκαν με το σοκ και πάνε στα δικαστήρια
SMS Μεταφορών: Σοκαρίστηκαν με το σοκ και πάνε στα δικαστήρια

Το Υπουργείο Μεταφορών έστειλε ένα SMS υπενθυμίζοντας πως την περσινή 28η Οκτωβρίου σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι στην άσφαλτο. Και αντί να σταθούμε στο μήνυμα, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να ασκήσουν δικαστικό ακτιβισμό.

Αν δεν σοκαριστούμε, δεν θα αλλάξουμε. Είναι απλό. Και γι’ αυτό η Ελλάδα παραμένει σταθερά στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα περισσότερα θύματα από τροχαία δυστυχήματα. Δεν μας φταίνε οι δρόμοι, δεν μας φταίει η τύχη, μας φταίει η αδιαφορία.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στο Δημόσιο και έγινε με τη συνεργασία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Ούτε ονόματα, ούτε αριθμοί δόθηκαν σε κανέναν. Κι όμως, κάποιοι έσπευσαν να καταθέσουν αγωγές. Γιατί; Επειδή τους ενόχλησε που κάποιος τόλμησε να τους θυμίσει ότι οι δρόμοι δεν είναι παιχνίδι και ότι το τιμόνι σκοτώνει όταν δεν υπάρχει σεβασμός. Τους σόκαρε ότι το κράτος του θύμισε το αυτονόητο: ότι ως οδηγοί δεν το… έχουμε. Και αυτό το αποδεικνύουν ακριβώς αυτό που έγραφε το μήνυμα του Μεταφορών: οι 14 νεκροί στην άσφαλτο την 28η Οκτωβρίου του 2024.

