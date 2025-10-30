ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Ασυνήθιστο επεισόδιο στη Λάρισα: Γύριζαν με αγροτικό και πετούσαν νερά μέσα στη νύχτα!
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Αστυνομία

Ασυνήθιστο επεισόδιο στη Λάρισα: Γύριζαν με αγροτικό και πετούσαν νερά μέσα στη νύχτα!

Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές

Ασυνήθιστο επεισόδιο στη Λάρισα: Γύριζαν με αγροτικό και πετούσαν νερά μέσα στη νύχτα!
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόσμενο και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το όχημα εκτοξεύονταν νερά, με τους επιβαίνοντες να επιδίδονται σε ένα ιδιότυπο νυχτερινό «μπουγέλωμα».

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων ένα περιπολικό και άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προχώρησαν και σε προσαγωγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες

Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης