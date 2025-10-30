Ασυνήθιστο επεισόδιο στη Λάρισα: Γύριζαν με αγροτικό και πετούσαν νερά μέσα στη νύχτα!

Ένα απρόσμενο και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, προκαλώντας αναστάτωση.Σύμφωνα με πληροφορίες, από το όχημα εκτοξεύονταν νερά, με τους επιβαίνοντες να επιδίδονται σε ένα ιδιότυπο νυχτερινό «μπουγέλωμα».Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων ένα περιπολικό και άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προχώρησαν και σε προσαγωγές.