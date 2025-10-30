Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Ασυνήθιστο επεισόδιο στη Λάρισα: Γύριζαν με αγροτικό και πετούσαν νερά μέσα στη νύχτα!
Ασυνήθιστο επεισόδιο στη Λάρισα: Γύριζαν με αγροτικό και πετούσαν νερά μέσα στη νύχτα!
Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές
Ένα απρόσμενο και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, προκαλώντας αναστάτωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το όχημα εκτοξεύονταν νερά, με τους επιβαίνοντες να επιδίδονται σε ένα ιδιότυπο νυχτερινό «μπουγέλωμα».
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων ένα περιπολικό και άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προχώρησαν και σε προσαγωγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το όχημα εκτοξεύονταν νερά, με τους επιβαίνοντες να επιδίδονται σε ένα ιδιότυπο νυχτερινό «μπουγέλωμα».
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων ένα περιπολικό και άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προχώρησαν και σε προσαγωγές.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα