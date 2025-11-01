Η Θεσσαλονίκη ανοίγει παράθυρο στη μοντέρνα τέχνη

Μαύρο ορθογώνιο, Μαλέβιτς Καζιμίρ (1878-1935), 1915 | 17 x 24 εκ Λάδι σε καμβά, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης | Συλλογή Κωστάκη

Δυναμική πόλη, Κλούτσις Γκούσταβ (1895-1938), 1919-1921 | 88 x 63.5 εκ, Λάδι, τσιμέντο και άμμος σε ξύλο

Κόκκινο Φως. Σφαιρική σύνθεση, Κλιούν Ιβάν (1873-1943), 1923 | 68.3 x 67.7 εκ, Λάδι σε καμβά

Λιουμπόβ Ποπόβα, Γυναίκα που Ταξιδεύει, 1915. Λάδι σε μουσαμά, 158,5 х 123 εκ. MOMus-Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη

Φωτογραφία από το διαμέρισμα του Γεώργιου Κωστάκη στη Μόσχα. Χωρίς Καλλιτέχνη, 18.9 x 20.9 εκ, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης | Δωρεά Κωστάκη - Αρχείο

Sponsored ContentΟ Γεώργιος Κωστάκης (1913–1990), γιος Ελλήνων της διασποράς στη Μόσχα, δεν είχε καμία καλλιτεχνική εκπαίδευση. Δούλευε οδηγός στην ελληνική πρεσβεία ως το 1940 και στη συνέχεια στην καναδική, ξεναγώντας συχνά ξένους διπλωμάτες στις αγορές έργων τέχνης της πόλης. Κάπως έτσι, τυχαία σχεδόν, αγόρασε έναν πίνακα που «άνοιξε ένα μεγάλο παράθυρο στον τοίχο» — όπως έλεγε ο ίδιος χρόνια μετά — «τόσο εκτυφλωτικό που έσβησε όλους τους άλλους πίνακες γύρω του».Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μανιώδης, αλλά βαθιά συνειδητή, αναζήτηση τηςπου απαγορευόταν από το σταλινικό καθεστώς.Η συλλογή του — με έργα όπως τοτου Μαλέβιτς (1915), ητου Κλούτσις (1919-1921), και ητης Ποπόβα (1915) — έδωσε υπόσταση σε ένα κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας της τέχνης που κινδύνευε να χαθεί. Το μεγαλύτερο τμήμα της συλλογής του, 1.277 έργα της περίφημης Συλλογής Κωστάκη, αγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και αποτέλεσαν την «προίκα» για το — τότε υπό ίδρυση — Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.Η πρώτη ιστορία, λοιπόν, είναι μια προσωπική πράξη θάρρους και έμφυτης αισθητικής που έγινε δημόσιο αγαθό: ένας ιδιώτης συλλέκτης που, χωρίς «τίτλους», διέσωσε ένα μεγάλο τμήμα της ιστορίας της μοντέρνας τέχνης για όλους μας.Η δεύτερη ιστορία είναι συλλογική. Στηοι Μέδικοι χρηματοδότησαν Μιχαήλ Άγγελο, Μποτιτσέλι, Λεονάρντο και Γαλιλαίο, αλλά κυρίως οικοδόμησαν: Uffizi, Παρεκκλήσια των Μεδίκων, San Lorenzo, το εκτεταμένο Palazzo Vecchio, τους Κήπους Boboli. Το αποτέλεσμα; Ένα παγκόσμιο brand με 1επισκέπτες τον χρόνο, με τα Uffizi στα τρία κορυφαία μουσεία της Ιταλίας (επισκέπτες ετησίως) και έναν πολιτιστικό τομέα που αντιστοιχεί στο ~20% της οικονομίας της Τοσκάνης. Οι αριθμοί απλώς επιβεβαιώνουν ότι ημετατρέπει τις πόλεις σε ιδέες που ταξιδεύουν στους αιώνες.Αιώνες μετά, μια βιομηχανική πόλη του Βάσκικου Βορρά γίνεταιτο Guggenheim Bilbao. Με πάνω απότον χρόνο, οικονομικό αποτύπωμακαι απόσβεση της επένδυσης σε, το μουσείο δεν αναζωογόνησε απλώς μια γειτονιά·ολόκληρης της πόλης και την έβαλε στον διεθνή χάρτη του πολιτιστικού τουρισμού. Στο ίδιο πνεύμα, ητων τελευταίων 20–25 ετών, με πάνω από 40 μουσεία, μετακινήθηκε από απλή «πύλη της Costa del Sol» σεπροορισμό με εκατομμύρια επισκέπτες και οικονομία πιο ανθεκτική στις εποχικές διακυμάνσεις.Το κοινό νήμα από τη Φλωρεντία ως το Μπιλμπάο και τη Μάλαγα είναι σαφές: όταν ο πολιτισμός αποκτά υποδομή, αποκτά και δύναμη. Η καλή αρχιτεκτονική δεν είναι διακόσμηση· είναι μηχανή δημόσιου χώρου, είναι εργαλείο οικονομίας και κοινωνικής συνοχής.Η τρίτη ιστορία γράφεται τώρα. Τοείχε ήδη δρομολογήσει παρεμβάσεις που αλλάζουν τον αστικό ρυθμό: φωτισμός των, επαναλειτουργίαστην Άνω Πόλη, αναβάθμιση της— με τον σταθμό Βενιζέλου ήδη σε ρόλο αξιοθέατου —, το νέο(με την έκθεση Frida Kahlo σε συνεργασία με το Casa Azul), αλλά και το νέο μουσείο για τα ευρήματα του Μετρό στο στρατόπεδο Παύλου Μελά.Πάνω σε αυτό το υπόστρωμα, έρχεται να προστεθεί το εμβληματικό έργο στο ΦΙΞ: το νέοτο νέο σπίτι τηςκαι της. Δεν μιλάμε μόνο για αίθουσες εκθέσεων, αλλά ένα σύγχρονο μουσείο που «ανοίγει» στην κοινωνία τη δυτική είσοδο της πόλης, για ένα χώρο που θα είναι διαρκώς ζωντανός με καφέ, art shop, και εκπαιδευτικά εργαστήρια· που θα κάνουν το ΦΙΞΚαι, βεβαίως, μιλάμε για περιεχόμενο: μια συλλογή διεθνούς ακτινοβολίας που αφηγείται την πιο τολμηρή στιγμή της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, από τονΈνα μουσείο που μπορεί να «συνομιλήσει» με τα αντίστοιχα του εξωτερικού και να φέρει στη Θεσσαλονίκη επισκέπτες που ταξιδεύουν για να δουν μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα και μεγάλες συλλογές.Αν κάτι διδάσκουν οι δύο προηγούμενες ιστορίες, είναι ότι επενδύσεις στον πολιτισμό δεν μετριούνται μόνο σε εισιτήρια. Μετρώνται σεσε, σε εργασία για τους ανθρώπους της φιλοξενίας, της εστίασης, του εμπορίου και των δημιουργικών βιομηχανιών. Μετρώνται σε χρόνο, σεγια τα σχολεία, σεμε πανεπιστήμια και ιδρύματα.Οι τρεις ιστορίες συναντιούνται εδώ: στο σημείο όπου το πάθος ενός ιδιώτη και η διορατικότητα του Υπουργείου Πολιτισμού γράφουν το επόμενο κ, και αυτό το κεφάλαιο ξεκινά σήμερα, ώστε σε λίγα χρόνια δεν θα μιλάμε μόνο για «μια ωραία μεσογειακή πόλη», αλλά θα μιλάμε για το: μια πόλη που αξιοποίησε την κληρονομιά της, επένδυσε στον σύγχρονο σχεδιασμό και μετέτρεψε τον πολιτισμό σεΚεντρική φωτογραφία: Ο Γεώργιος Κωστάκης στο σαλόνι του διαμερίσματός του στη Μόσχα το 1974, Κωστάκης Γιώργος, 1974 | 24.3 x 30 εκ, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης | Δωρεά Κωστάκη - Αρχείο