Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά στα Χανιά

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Συνελήφθησαν στα Χανιά τρεις αλλοδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε χθες Τρίτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Πρωινές ώρες χθες και μετά από επεισόδιο που είχε προηγηθεί μεταξύ τριών αλλοδαπών κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίσθηκε ένας αλλοδαπός, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποίησαν έλεγχο στους αλλοδαπούς, σε σπίτια και περιβάλλοντες χώρους αυτών σε περιοχές του Δήμου Χανίων κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά «594,4 γραμμάρια κάνναβης, 2 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,5 μέτρων, χρηματικό ποσό 2.950 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων και μαχαίρι».

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

