Το Πρώτο ΘΕΜΑ σας προσκαλεί στις ανοικτές μέρες ενημέρωσης του έργου C.HA.S.E.
Το Πρώτο ΘΕΜΑ και η Σύμπλεξις σάς προσκαλούν στις Ανοιχτές Ημέρες (Open Days) παρουσίασης των αποτελεσμάτων και των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου C.HA.S.E. – Καταπολέμηση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους μέσα από τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης.
Οι Open Days απευθύνονται σε δημοσιογράφους, διαχειριστές/-ριες μιντιακών πλατφορμών και λογαριασμών των ΜΜΕ στα κοινωνικά δίκτυα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματίες κι ερευνητές/-ριες που ασχολούνται με θέματα φύλου/ταυτότητας φύλου, ρητορικής μίσους, διαδικτύου ή/και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο.
CHASE Open Days (είσοδος ελεύθερη - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Ημερομηνίες: 4 & 5 Νοεμβρίου
Ώρα: 16:00-18:30
Τοποθεσία: Triaena Business Center, Αίθουσα Sophia
Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αμπελόκηποι (πλησίον στάσης μετρό «Αμπελόκηποι») 1ος Όροφος
Συντεταγμένες στο Google Maps: https://maps.app.goo.gl/7PAqYSKZ72au4o8q9
https://www.triaena.gr/
Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στον παρακάτω σύνδεσμο
https://forms.cloud.microsoft/r/DiHyc5fAe6
Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να παρακολουθήσει μόνο μία από τις δύο Ανοιχτές Ημέρες και, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.
Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιώργο Κοίλιαρη στο email: gkoiliaris@protothema.gr
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
16:00-16:20: Προσέλευση – εγγραφές
16:20-16:30: Καλωσόρισμα, κ. Ελίνα Βάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, ΑΜΚΕ Σύμπλεξις
16:30-16:50: Ευρωπαϊκό έργο CHASE: Σκοπός, δράσεις και ο ρόλος του Πρώτου ΘΕΜΑτος στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο πλαίσιο του έργου
κ. Γιώργος Κοίλιαρης, CTO Protothema.gr
16:50-17:10: Έμφυλη διαδικτυακή ρητορική μίσους στην Ελλάδα: ερευνητικά αποτελέσματα του έργου C.HA.S.E.
κ. Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Ερευνητής έργου, ΑΜΚΕ Σύμπλεξις
17:10-17:30: Αντιμετώπιση της έμφυλης ρητορικής μίσους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης – Παρουσίαση του C.HA.S.E. ICT Tool
κ. Λάμπρος Αργυρίου, Technical Manager, ITML
17:30-18:00: Συζήτηση με το κοινό
Συντονίζει η κ. Ελίνα Βάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, ΑΜΚΕ Σύμπλεξις
18:00-18:15: Κλείσιμο εκδήλωσης
Στην πρόσκληση που έχει θέσει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους με βάση το φύλο στο διαδίκτυο, η οποία κυριαρχεί στα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Πρώτο ΘΕΜΑ και η Σύμπλεξις διοργανώνουν ένα διήμερο ενημέρωσης με ελεύθερη είσοδο όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι δράσεις του ευρωπαϊκού έργου.
Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν:
- Ο σκοπός και ο στόχος του έργου
- Η ανάπτυξη του ψηφιακού εργαλείου (ICT Tool) ανίχνευσης σχολίων και δημοσιεύσεων σχετικών με τη ρητορική μίσους
- Τα επιστημονικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα σχετικά με την ρητορική μίσους μέσα από τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης
Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο C.HA.S.E. είναι ένα 3-ετές Ευρωπαϊκό έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Media Diversity Globals (Βέλγιο). Φορείς υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα είναι η ΑΜΚΕ Σύμπλεξις, το «Πρώτο Θέμα» και η εταιρεία ITML.
Βασικός σκοπός του έργου C.HA.S.E. είναι να ανταποκριθεί στην πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, εστιάζοντας στη ρητορική μίσους λόγω φύλου και ταυτότητας φύλου, η οποία εξαπλώνεται στα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και προκαλεί καταστροφικές συνέπειες, τροφοδοτώντας τη βία και τη θυματοποίηση, ακόμη και εγκλήματα μίσους.
Ο γενικότερος στόχος του CHASE είναι να θέσει σε εφαρμογή στις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία), ένα πρωτότυπο εργαλείο τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο θα ενισχύσει τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης ως προς τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά ρητορικής μίσους λόγω φύλου / ταυτότητας φύλου.
Συνεργάτες - Συμμετέχοντες
Protothema.gr
ΑΜΚΕ Σύμπλεξις - Symplexis
Media Diversity Institute
ECHR
ITML
World Association of News Publishers
Center for Social Innovation
Alpha News Cyprus
CECIE
