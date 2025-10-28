Το Πρώτο ΘΕΜΑ σας προσκαλεί στις ανοικτές μέρες ενημέρωσης του έργου C.HA.S.E.

Οι Open Days απευθύνονται σε δημοσιογράφους, διαχειριστές/-ριες μιντιακών πλατφορμών και λογαριασμών των ΜΜΕ στα κοινωνικά δίκτυα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματίες κι ερευνητές/-ριες που ασχολούνται με θέματα φύλου/ταυτότητας φύλου, ρητορικής μίσους, διαδικτύου ή/και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο.(είσοδος ελεύθερη - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας): 4 & 5 Νοεμβρίου: 16:00-18:30: Triaena Business Center, Αίθουσα SophiaΛεωφόρος Μεσογείων 15, Αμπελόκηποι (πλησίον στάσης μετρό «Αμπελόκηποι») 1ος Όροφοςhttps://www.triaena.gr/Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στον παρακάτω σύνδεσμοΚάθε ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να παρακολουθήσει μόνο μία από τις δύο Ανοιχτές Ημέρες και, εφόσον το επιθυμεί,Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιώργο Κοίλιαρη στο email: gkoiliaris@protothema.gr16:00-16:20: Προσέλευση – εγγραφές16:20-16:30: Καλωσόρισμα, κ. Ελίνα Βάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, ΑΜΚΕ Σύμπλεξις16:30-16:50: Ευρωπαϊκό έργο CHASE: Σκοπός, δράσεις και ο ρόλος του Πρώτου ΘΕΜΑτος στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο πλαίσιο του έργου16:50-17:10: Έμφυλη διαδικτυακή ρητορική μίσους στην Ελλάδα: ερευνητικά αποτελέσματα του έργου C.HA.S.E.17:10-17:30: Αντιμετώπιση της έμφυλης ρητορικής μίσους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης – Παρουσίαση του C.HA.S.E. ICT Tool17:30-18:00: Συζήτηση με το κοινό18:00-18:15: Κλείσιμο εκδήλωσης

Στην πρόσκληση που έχει θέσει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους με βάση το φύλο στο διαδίκτυο, η οποία κυριαρχεί στα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Πρώτο ΘΕΜΑ και η Σύμπλεξις διοργανώνουν ένα διήμερο ενημέρωσης με ελεύθερη είσοδο όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι δράσεις του ευρωπαϊκού έργου.Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν:- Ο σκοπός και ο στόχος του έργου- Η ανάπτυξη του ψηφιακού εργαλείου (ICT Tool) ανίχνευσης σχολίων και δημοσιεύσεων σχετικών με τη ρητορική μίσους- Τα επιστημονικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα σχετικά με την ρητορική μίσους μέσα από τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσηςΤο έργο C.HA.S.E. είναι ένα 3-ετές Ευρωπαϊκό έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Media Diversity Globals (Βέλγιο). Φορείς υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα είναι η ΑΜΚΕ Σύμπλεξις, το «Πρώτο Θέμα» και η εταιρεία ITML.Βασικόςείναι να ανταποκριθεί στην πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, εστιάζοντας στη ρητορική μίσους λόγω φύλου και ταυτότητας φύλου, η οποία εξαπλώνεται στα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και προκαλεί καταστροφικές συνέπειες, τροφοδοτώντας τη βία και τη θυματοποίηση, ακόμη και εγκλήματα μίσους.Ο γενικότερος στόχος του CHASE είναι να θέσει σε εφαρμογή στις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία), ένα πρωτότυπο εργαλείο τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο θα ενισχύσει τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης ως προς τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά ρητορικής μίσους λόγω φύλου / ταυτότητας φύλου.