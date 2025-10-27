Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Βίντεο: Δύο μαθητές Δημοτικού έκαναν παρέλαση σε χωριό της Καρύστου - Τους αγαπώ, είπε η δασκάλα
Βίντεο: Δύο μαθητές Δημοτικού έκαναν παρέλαση σε χωριό της Καρύστου - Τους αγαπώ, είπε η δασκάλα
Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση μπροστά στους κατοίκους του χωριού, παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό και απήγγειλαν ποιήματα
Στον Κόμητο Καρύστου, μόλις δύο μαθητές, ένας της Α΄ και ένας της Ε΄ Δημοτικού, παρέλασαν για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Η 36χρονη δασκάλα τους, γεμάτη αγάπη και πίστη στο λειτούργημά της, είπε συγκινημένη στο evima.gr: «Αγαπώ πολύ αυτόν τον τόπο και τους δύο μαθητές μου. Μαζί μας φέτος στην παρέλαση ήρθε και ένα νήπιο, αφού δεν υπάρχει νηπιαγωγείο στο χωριό».
Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση μπροστά στους κατοίκους του χωριού, παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό και απήγγειλαν ποιήματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Η 36χρονη δασκάλα τους, γεμάτη αγάπη και πίστη στο λειτούργημά της, είπε συγκινημένη στο evima.gr: «Αγαπώ πολύ αυτόν τον τόπο και τους δύο μαθητές μου. Μαζί μας φέτος στην παρέλαση ήρθε και ένα νήπιο, αφού δεν υπάρχει νηπιαγωγείο στο χωριό».
Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση μπροστά στους κατοίκους του χωριού, παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό και απήγγειλαν ποιήματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχίζουν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Τα προγράμματα και τα δίδακτρα
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Καρανίκας: «Κάφροι» οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη - Άδωνις: Είσαι ο μόνος αριστερός που έκανε rebranding
Αρχίζουν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Τα προγράμματα και τα δίδακτρα
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Καρανίκας: «Κάφροι» οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη - Άδωνις: Είσαι ο μόνος αριστερός που έκανε rebranding
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα