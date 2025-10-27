Δείτε βίντεο: Οι δραματικές προσπάθειες των Λιμενικών στη Μυτιλήνη να εντοπίσουν αγνοούμενους μετανάστες

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κερατσινίου για μηχανική βλάβη ενός φορτηγού (Φ/Γ) πλοίου σημαίας Τουρκίας, στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Φ/Γ κατέπλευσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο του Πειραιά, όπου πραγματοποίησε αποκατάσταση της μηχανικής βλάβης με ιδία μέσα. Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Φ/Γ πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα.