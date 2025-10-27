Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Δείτε βίντεο: Οι δραματικές προσπάθειες των Λιμενικών στη Μυτιλήνη να εντοπίσουν αγνοούμενους μετανάστες
Δείτε βίντεο: Οι δραματικές προσπάθειες των Λιμενικών στη Μυτιλήνη να εντοπίσουν αγνοούμενους μετανάστες
Οι Λιμενικές Αρχές και εναέριες δυνάμεις συνέβαλαν στη διάσωση συνολικά 63 αλλοδαπών, ενώ παράλληλα αντιμετωπίστηκε μηχανική βλάβη φορτηγού πλοίου στον Πειραιά
Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης πάνω από 60 αλλοδαπών από τις Λιμενικές Αρχές της Μυτιλήνης δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι διασώστες, με ανέμους που έφταναν τα 7 Μποφόρ.
Οι άνδρες του λιμενικού εντόπισαν και διέσωσαν επτά αλλοδαπούς, ενώ ανέσυραν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.
Στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), καθώς και ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΑΘ), τα οποία εντόπισαν και διέσωσαν επτά αλλοδαπούς, ενώ ανέσυραν και τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με το ΠΠΛΣ στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου δύο εκ των διασωθέντων διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ οι υπόλοιποι πέντε οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Οι τέσσερεις σοροί παραδόθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία βορείου Αιγαίου προς διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν από το ΠΠΛΣ, το ΠΑΘ, ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX, καθώς και από ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.
Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, εντοπίστηκαν κατόπιν χερσαίων ερευνών από την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, επιπλέον είκοσι τέσσερεις αλλοδαποί στην ορεινή περιοχή «ΌΡΟΣ», οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Οινουσσών για την ύπαρξη αλλοδαπών στη νήσο Παναγιά Οινουσσών. Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο περισυνέλεξε τριάντα δύο αλλοδαπούς (10 άντρες, 7 γυναίκες, 15 ανήλικους) και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί παραδόθηκαν στο ΚΕΔΝ της Χίου για καταγραφή και ταυτοποίηση. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Οινουσσών.
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κερατσινίου για μηχανική βλάβη ενός φορτηγού (Φ/Γ) πλοίου σημαίας Τουρκίας, στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Φ/Γ κατέπλευσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο του Πειραιά, όπου πραγματοποίησε αποκατάσταση της μηχανικής βλάβης με ιδία μέσα. Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Φ/Γ πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα.
