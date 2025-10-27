Video: Πανικός χθές σε αλκοτέστ

Όλοι περνούσαν από έλεγχο χωρίς εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να φτάσει μέχρι το φανάρι του Φάρου. Και εκεί, μέσα στην αναμονή, ξεκίνησε το θέατρο του παραλόγου.

Οδηγοί που κατάλαβαν τι τους περιμένει προσπάθησαν να το αποφύγουν. Ανάμεσά τους κι ένας οδηγός Smart που, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγει, αποφάσισε να καβαλήσει το ψηλό πεζοδρόμιο της Κηφισίας, μετατρέποντας το snartακι σε σκληροπυρηνικό off-roadάκι. Το smart, παρά τα 700 κιλά του, προσπάθησε να αποδράσει με στυλ... Land Cruiser, με κίνδυνο να τουμπάρει μπροστά στα μάτια δεκάδων οδηγών.

Το περιστατικό δείχνει πόσο εύκολα μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της Τροχαίας μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη σκηνή, αν κάποιοι επιλέξουν να αντιδράσουν με πανικό. Τα αλκοτέστ σκούπα, όσο απαραίτητα κι αν είναι για την ασφάλεια όλων μας, γίνονται μερικές φορές αφορμή για ακραίες συμπεριφορές από όσους θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο.

