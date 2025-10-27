Video: Πανικός χθές σε αλκοτέστ
ΕΛΛΑΔΑ

Video: Πανικός χθές σε αλκοτέστ

Σκηνές απείρου κάλλους χθες το βράδυ στην Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, όταν η Τροχαία έστησε ένα από τα γνωστά «αλκοτέστ-σκούπα».

Video: Πανικός χθές σε αλκοτέστ
UPD:

Όλοι περνούσαν από έλεγχο χωρίς εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να φτάσει μέχρι το φανάρι του Φάρου. Και εκεί, μέσα στην αναμονή, ξεκίνησε το θέατρο του παραλόγου.

Οδηγοί που κατάλαβαν τι τους περιμένει προσπάθησαν να το αποφύγουν. Ανάμεσά τους κι ένας οδηγός Smart που, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγει, αποφάσισε να καβαλήσει το ψηλό πεζοδρόμιο της Κηφισίας, μετατρέποντας το snartακι σε σκληροπυρηνικό off-roadάκι. Το smart, παρά τα 700 κιλά του, προσπάθησε να αποδράσει με στυλ... Land Cruiser, με κίνδυνο να τουμπάρει μπροστά στα μάτια δεκάδων οδηγών.

Το περιστατικό δείχνει πόσο εύκολα μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της Τροχαίας μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη σκηνή, αν κάποιοι επιλέξουν να αντιδράσουν με πανικό. Τα αλκοτέστ σκούπα, όσο απαραίτητα κι αν είναι για την ασφάλεια όλων μας, γίνονται μερικές φορές αφορμή για ακραίες συμπεριφορές από όσους θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ video




UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης