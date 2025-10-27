Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Ανήλικοι πήγαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια στον Πειραιά
Συνελήφθησαν η υπεύθυνη και ο φύλακας του καταστήματος – Ένας 16χρονος είχε πλαστή ταυτότητα
Στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η υπεύθυνη και ο φύλακας καφετέριας στο λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, παρείχαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους πελάτες. Τρεις εξ αυτών, που κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, πήγαν με δικά τους μέσα στο Νοσοκομείο. Εκεί εντοπίστηκε ένας 16χρονος, σε κατάσταση μέθης, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.
Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου, όπου κατέθεσαν για το περιστατικό. Σύμφωνα με τη μητέρα, οι υπόλοιποι ανήλικοι παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν φτάσει η αστυνομία στο νοσοκομείο.
Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος είχε στην κατοχή του πλαστή ταυτότητα.
Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΠ.
