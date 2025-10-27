Ανήλικοι πήγαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια στον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Ανήλικοι Αλκοόλ

Ανήλικοι πήγαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια στον Πειραιά

Συνελήφθησαν η υπεύθυνη και ο φύλακας του καταστήματος  – Ένας 16χρονος είχε πλαστή ταυτότητα

Ανήλικοι πήγαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια στον Πειραιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η υπεύθυνη και ο φύλακας καφετέριας στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, παρείχαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους πελάτες. Τρεις εξ αυτών, που κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, πήγαν με δικά τους μέσα στο Νοσοκομείο. Εκεί εντοπίστηκε ένας 16χρονος, σε κατάσταση μέθης, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου, όπου κατέθεσαν για το περιστατικό. Σύμφωνα με τη μητέρα, οι υπόλοιποι ανήλικοι παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν φτάσει η αστυνομία στο νοσοκομείο.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος είχε στην κατοχή του πλαστή ταυτότητα.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΠ.


Ειδήσεις σήμερα:

Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές

«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες

Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης