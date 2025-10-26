Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 29χρονος και 24χρονος που επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες
Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου
Στη σύλληψη δύο αντρών οι οποίοι επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ανήλικες προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, 29χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος και 24χρονος υπάλληλος, για έκθεση ανηλίκων.
Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
