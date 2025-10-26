Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 29χρονος και 24χρονος που επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αλκοόλ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 29χρονος και 24χρονος που επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 29χρονος και 24χρονος που επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη δύο αντρών οι οποίοι επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ανήλικες προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, 29χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος και 24χρονος υπάλληλος, για έκθεση ανηλίκων.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Όλες οι ειδήσεις

Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης

Οδυσσέας Ιωάννου για κηδεία Σαββόπουλου: Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;

Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης