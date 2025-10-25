Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Οι γυναίκες Δήμαρχοι της χώρας ενώνουν τις φωνές τους για τον Καρκίνο του Μαστού - Δείτε βίντεο
Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης, ενώ στέλνει μήνυμα ενότητας, στήριξης και δύναμης προς όλες τις γυναίκες
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των γυναικών Δημάρχων της χώρας, που ενώνουν τις φωνές τους για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και πρόληψης.
Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του βίντεο είχε ο Δήμος Ιλίου.
Η Δήμαρχος Ανδριάνα Αλεβίζου στην ανάρτησή της αναφέρει:
«Οι γυναίκες δήμαρχοι της χώρας ενώνουμε τις φωνές μας για να στείλουμε ένα μήνυμα ζωής:
ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Ότι ο τακτικός έλεγχος είναι η πιο δυνατή μας ασπίδα.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού,
ας μιλήσουμε ανοιχτά, ας ενημερωθούμε, ας στηρίξουμε η μία την άλλη. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατές. Ευχαριστώ θερμά τις συναδέλφους Δημάρχους που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή»
Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης, ενώ στέλνει μήνυμα ενότητας, στήριξης και δύναμης προς όλες τις γυναίκες.
