Τροχαίο στον Κηφισό και αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό
Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ από τη σύγκρουση δεν υπήρχαν τραυματίες.
Την ίδια ώρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Πειραιά. Ειδικότερα τα προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και το ύψος του Αιγάλεω.
Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Παράλληλα υπάρχουν καθυστερήσεις 20΄-25' στον Περιφερειακό Υμηττού από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης και 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Πεντέλης
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 24, 2025
άνω των 30΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.
Περιφ.Υμηττού 20΄-25' από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/gRbgrSFrpx
