Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας σε σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτη Τροχαίο Νεκρός

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας σε σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό

Το ΙΧ καρφώθηκε σε τσιμεντένια κολώνα εισόδου πολυκατοικίας και το αγροτικό κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού, αφού πρώτα γκρέμισε τη σιδερένια αυλόπορτα

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας σε σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό
Τραγωδία το μεσημέρι της Πέμπτης στα Καπαριανά στις Μοίρες Ηρακλείου, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του και δύο γυναίκες να τραυματίζονται σε τροχαίο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αγροτικό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Το ΙΧ καρφώθηκε σε τσιμεντένια κολώνα εισόδου πολυκατοικίας και το αγροτικό κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού, αφού πρώτα γκρέμισε τη σιδερένια αυλόπορτα, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον άνδρα, ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας σε σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό


Ειδήσεις σήμερα:

«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»

«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη

Thema Insights

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης