Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας σε σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό
Το ΙΧ καρφώθηκε σε τσιμεντένια κολώνα εισόδου πολυκατοικίας και το αγροτικό κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού, αφού πρώτα γκρέμισε τη σιδερένια αυλόπορτα
Τραγωδία το μεσημέρι της Πέμπτης στα Καπαριανά στις Μοίρες Ηρακλείου, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του και δύο γυναίκες να τραυματίζονται σε τροχαίο.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αγροτικό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Το ΙΧ καρφώθηκε σε τσιμεντένια κολώνα εισόδου πολυκατοικίας και το αγροτικό κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού, αφού πρώτα γκρέμισε τη σιδερένια αυλόπορτα, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον άνδρα, ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης, υπέκυψε στα τραύματά του.
