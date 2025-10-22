Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στον Πειραιά: Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε φαναρτζίδικο - Το βίντεο της ΕΛΑΣ
Ένας απ’ τους τρεις συλληφθέντες έχει συλληφθεί στο παρελθόν για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή του Πειραιά προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις Έλληνες ηλικίας 49,46 και 40 ετών, ως μέλη της οργάνωσης και έναν 22χρονο που εντοπίστηκε σε δρόμο του Πειραιά να έχει στην κατοχή του 48 γραμμάρια κοκαΐνης που είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 40χρονο.
Η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι:
- Ο 40χρονος, δρούσε ως κατευθύνων την οργάνωση, ενώ είχε αναλάβει και τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων μελών, την ανεύρεση προμηθευτών και πελατών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, καθώς και την επανατυποποίηση και διακίνηση των ναρκωτικών.
- Ο 49χρονος, ήταν υπεύθυνος για την παραχώρηση του χώρου για την αποθήκευση και απόκρυψη των όπλων, των ναρκωτικών και των κερδών (καβάτζα), χρησιμοποιώντας ως προκάλυμμα συνεργείο-φανοποιείο μοτοσικλετών, καθώς και την οικία του,
- Ο 46χρονος είχε αναλάβει τη φύλαξη και τη μεταφορά των ναρκωτικών, καθώς και κατά περίπτωση τη διακίνησή τους.
Σε έρευνα σε σπίτι και σε φαναρτζίδικο που χρησιμοποιούσε η σπείρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Σημειώνεται ότι, ένας απ’ τους κατηγορούμενους έχει συλληφθεί στο παρελθόν –μεταξύ άλλων- για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
