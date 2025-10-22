1.100.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 21 Οκτωβρίου από το protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης

1.100.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Τρίτη 21 Οκτωβρίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:

Μοναδικοί χρήστες: 1.100.000

Από κινητό: 60%
Από υπολογιστή: 39%
Από tablet: 1%

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

