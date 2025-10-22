Λιμενικό: Εντοπίστηκαν 262 αλλοδαποί σε Ηράκλειο, Γαύδο και Χίο - Συνελήφθησαν δύο διακινητές

Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Οι αρχές συνέδραμαν στη διασφάλιση της ζωής των αλλοδαπών και στην προανάκριση για τα περιστατικά παράνομης εισόδου στη χώρα
Οι ελληνικές λιμενικές αρχές εντόπισαν, χθες, συνολικά 262 αλλοδαπούς σε Ηράκλειο, Γαύδο και Χίο ενώ συνέλαβαν δύο άτομα για διακίνηση ανθρώπων.
Οι αρχές συνέδραμαν στη διασφάλιση της ζωής των αλλοδαπών και στην προανάκριση για τα περιστατικά παράνομης εισόδου στη χώρα.
Τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου εντόπισαν πλησίον της παραλίας Αγίου Ιωάννη 97 αλλοδαπούς (88 άνδρες και 9 ανήλικοι), οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από λέμβο στην περιοχή.
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και της ΕΛ.ΑΣ. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση, δύο άνδρες (21 και 30 ετών, υπήκοοι Σουδάν) αναγνωρίστηκαν ως διακινητές και συνελήφθησαν για παραβάσεις σχετικές με παράνομη είσοδο στη χώρα και διευκόλυνση.
Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι εκκίνησαν το ταξίδι τους από τις ακτές Μουσαϊντ της Λιβύης, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους. Η λέμβος καταστράφηκε.
Στη συνέχεια, σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 42 ακόμα αλλοδαπούς (19 άνδρες, 13 γυναίκες και 10 ανήλικοι). Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν ασφαλώς στο λιμάνι Καραβέ.
Συνολικά, οι 143 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, από όπου οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες, η Λιμενική Αρχή Χίου ενημερώθηκε για την ύπαρξη αλλοδαπών στη νήσο Βάτο Παναγίας Οινουσσών. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο περισυνέλεξε 22 αλλοδαπούς (8 άνδρες, 7 γυναίκες και 7 ανήλικοι) και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου.
Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στο Κέντρο Εγκατάστασης και Διαλογής Νέων (ΚΕΔΝ) για καταγραφή και ταυτοποίηση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.
