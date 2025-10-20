Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ρέθυμνο: Νεκρός 50χρονος που έπεσε από σκαλωσιά
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μετά από πτώση από σκαλωσιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Δευτέρας (20/10) ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών, στο Ρέθυμνο, ύστερα από πτώση του από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας, εργολάβος στο επάγγελμα, βρισκόταν σε σκαλωσιά σε δική του ιδιοκτησία, όπου εκτελούσε εργασίες, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
