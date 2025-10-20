Ρέθυμνο: Νεκρός 50χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Δευτέρας (20/10) ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών, στο Ρέθυμνο, ύστερα από πτώση του από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας, εργολάβος στο επάγγελμα, βρισκόταν σε σκαλωσιά σε δική του ιδιοκτησία, όπου εκτελούσε εργασίες, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.