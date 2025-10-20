Δύο καταδιώξεις σκαφών με 65 μετανάστες ανοιχτά της Λέρου
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Διάσωση Καταδίωξη Λέρος

Δύο καταδιώξεις σκαφών με 65 μετανάστες ανοιχτά της Λέρου

Όλοι οι μετανάστες διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους - Διέφυγαν και οι δυο χειριστές των σκαφών

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές της Λέρου το πρωί του Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου 2025, όταν εντοπίστηκε ταχύπλοο σκάφος να κινείται με κατεύθυνση προς το νησί. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και σκάφος της FRONTEX, τα οποία επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν.

Το ταχύπλοο προσέγγισε τη θαλάσσια περιοχή Παντέλι, στις ανατολικές ακτές της Λέρου, όπου αποβίβασε τους αλλοδαπούς επιβάτες του και στη συνέχεια διέφυγε με μεγάλη ταχύτητα προς τα τουρκικά παράλια. Παρά την καταδίωξη που ακολούθησε, το σκάφος δεν εντοπίστηκε.

Κατόπιν χερσαίων ερευνών από στελέχη του Λιμενικού και της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν στην περιοχή Απιτίκι συνολικά 38 μετανάστες —16 άνδρες, 12 γυναίκες και 10 ανήλικοι— οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέρου. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.

Το ίδιο βράδυ, ένα ακόμη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ταχύπλοο να κατευθύνεται προς τις ανατολικές ακτές του νησιού. Παρά τα ηχητικά και φωτεινά σήματα για να σταματήσει, ο χειριστής του σκάφους δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε νέα καταδίωξη. Το ταχύπλοο προσέγγισε την παραλία Παντέλι, όπου αποβίβασε τους επιβαίνοντες και διέφυγε.

Έπειτα από εκτεταμένες περιπολίες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής εντόπισαν στην ευρύτερη περιοχή του Παντελιού και του Πλατάνου 27 αλλοδαπούς —14 άνδρες, 5 γυναίκες και 8 ανήλικους— οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή. Και για το δεύτερο περιστατικό έχει αναλάβει την προανάκριση το Λιμεναρχείο Λέρου.

