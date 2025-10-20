Κρήτη: Διασώθηκαν 110 μετανάστες από το Λιμενικό στους Καλούς Λιμένες
Σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις το Λιμενικό διέσωσε αρχικά 51 άτομα και έπειτα ακόμα 59

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 110 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφη στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Στην πρώτη επιχείρηση, 51 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και διασώθηκαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου και μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη.

Σε δεύτερη, διαδοχική επιχείρηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, διασώθηκαν 59 αλλοδαποί, ύστερα από κινητοποίηση ενός πλοίου ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, δύο παραπλεόντων πλοίων και drone της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.


