Καιρός: Κακοκαιρία σε δύο κύματα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σε φθινοπωρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός αυτή την εβδομάδα με δύο κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα από σήμερα έως και την Πέμπτη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, νότια και νησιωτικά τμήματα της Ελλάδας.Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το πρώτο κύμα θα επηρεάσει τη χώρα σήμερα και αύριο, ενώ το δεύτερο, μικρότερης διάρκειας αλλά με έντονα φαινόμενα, θα φτάσει την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για πολύ καλές ποτιστικές βροχές που σήμερα θα επηρεάσουν το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το νότιο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη - από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ( "καιρός του ανάποδου Π " ). Βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου), ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής )Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναλύει ανά ημέρα που θα σημειωθούν βροχές.Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο.Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο "Π"). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.Παρασκευή -Σάββατο - Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα ( πάνω από 28 βαθμούς ).Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!

Προειδοποιήσεις και οδηγίες

Τι προβλέπεται για το υπόλοιπο της εβδομάδας

Στην Πελοπόννησο οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις την Κυριακή

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με έντονα φαινόμενα, να απομακρύνουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, λόγω ολισθηρότητας και μειωμένης ορατότητας.Από την Παρασκευή και μετά, η κακοκαιρία θα υποχωρήσει και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, κυρίως στα νότια και νησιωτικά τμήματα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες.Η εβδομάδα, ωστόσο, θα κυλήσει με δύο έντονα διαστήματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων, που απαιτούν προσοχή, κυρίως για τους κατοίκους και τους οδηγούς στα δυτικά και νότια της χώρας.Στην Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής της Κυριακής 19/10 έως τις 18:20 το απόγευμα. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη.Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα έχει καταγραφεί στην Κάτω Βλασία Αχαΐας και είναι ίσο με 44,8 χιλιοστά.Προβλέπονται νεφώσεις στη χώρα με βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 19, στη Θεσσαλία από 12 έως 19, στην Ήπειρο από 9 έως 21, στη Στερεά από 12 έως 20, στην Πελοπόννησο από 14 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 22, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 20, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 16 έως 21, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούςΣτα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμοόυς Κελσίου.Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.