Τροχαίο Λαμία Νοσοκομείο

Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση

Τροχαίο με μηχανάκι στη Λαμία - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής
Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση IX με μηχανάκι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Αβέρωφ, στο σημείο που μετονομάζεται σε Γεωργίου Πλατή και διασταυρώνεται με την Σπύρου Ματσούκα, στη Λαμία

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το μηχανάκι με οδηγό 37χρονο κατέβαινε κανονικά την οδό Αβέρωφ, ενώ το ΙΧΕ που ανέβαινε την ίδια οδό, φέρεται να προσπάθησε να στρίψει αριστερά στην Σπύρου Ματσούκα με αποτέλεσμα να γίνει η σύγκρουση.

O  δικυκλιστής που βρέθηκε στο οδόστρωμα, φορούσε κράνος και γλύτωσε τα χειρότερα. Ωστόσο χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Λαμίας, ανέλαβε την προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσε το ατύχημα.

Δείτε βίντεο: 

LamiaReport.gr: Τροχαίο με μηχανάκι σε κεντρικό δρόμο της Λαμίας

