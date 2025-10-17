Τροχαίο στα Χανιά: 3χρονο παρασύρθηκε από όχημα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι

Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται ένα αγοράκι 3 ετών, το οποίο το μεσημέρι παρασύρθηκε από όχημα στο κέντρο της πόλης, κοντά στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Το παιδί, τραυματίστηκε στο κεφάλι όπως αναφέρει το zarpanews.gr, μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του σε ιδιωτική κλινική της περιοχής, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

