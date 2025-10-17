Αθωώθηκαν ένορκος και μάρτυρας για φωτογραφίες και βίντεο μέσα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Για «ανοησία» εκ μέρους του έκανε λόγο ο ένορκος - Η μάρτυρας με καταγωγή από την Ρουμανία είπε ότι προέβη σε βιντεοσκόπηση επειδή ήθελε να ακούσει και να μεταφράσει τα όσα ειπώθηκαν στη δίκη