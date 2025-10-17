Αθωώθηκαν ένορκος και μάρτυρας για φωτογραφίες και βίντεο μέσα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Αθωώθηκαν ένορκος και μάρτυρας για φωτογραφίες και βίντεο μέσα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Για «ανοησία» εκ μέρους του έκανε λόγο ο ένορκος - Η μάρτυρας με καταγωγή από την Ρουμανία είπε ότι προέβη σε βιντεοσκόπηση επειδή ήθελε να ακούσει και να μεταφράσει τα όσα ειπώθηκαν στη δίκη
Αθωώθηκαν τα δύο άτομα που είχαν συλληφθεί το προηγούμενο 24ωρο επειδή φωτογράφησαν ή βιντεοσκόπησαν με το κινητό τους τηλέφωνο μέσα σε δικαστικές αίθουσες των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια ξεχωριστών συνεδριάσεων.
Πρόκειται, για έναν ένορκο που ενόψει της διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου έβγαλε μία φωτογραφία, και μία μάρτυρα σε (άλλη) δίκη τού Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων που βιντεοσκοπούσε τη διαδικασία. Και οι δύο επικαλέστηκαν νομική πλάνη ισχυριζόμενοι ότι δεν γνώριζαν ότι η ενέργειά τους απαγορεύεται.
Για «ανοησία» εκ μέρους του έκανε λόγο ο ένορκος, αναφέροντας ότι τράβηξε τη φωτογραφία για προσωπική χρήση. Από την άλλη, η μάρτυρας, με καταγωγή από την Ρουμανία, απολογήθηκε ότι προέβη σε βιντεοσκόπηση επειδή ήθελε να ακούσει και να μεταφράσει τα όσα ειπώθηκαν στη δίκη.
Και οι δύο είχαν γίνει αντιληπτοί από την έδρα των δικαστηρίων και είχε διαταχθεί η σύλληψή τους.
