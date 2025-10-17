Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
54χρονος άνοιγε καταστήματα στο Κολωνάκι - Πατίνια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, τηλεοράσεις και οθόνες η λεία του
54χρονος άνοιγε καταστήματα στο Κολωνάκι - Πατίνια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, τηλεοράσεις και οθόνες η λεία του
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 54χρονος είχε ξεκινήσει τη δράση του από τον Μάιο και είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι κλοπές και διαρρήξεις
Στη σύλληψη ενός 54χρονου ο οποίος άνοιγε καταστήματα στο Κολωνάκι χτυπώντας μετά το κλείσιμό τους προχώρησαν αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 54χρονος που συνελήφθη το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, είχε ξεκινήσει τη δράση του από τον Μάιο και είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι κλοπές και διαρρήξεις.
Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο 54χρονος χτυπούσε κυρίως νυχτερινές ώρες. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 54χρονος που συνελήφθη το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, είχε ξεκινήσει τη δράση του από τον Μάιο και είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι κλοπές και διαρρήξεις.
Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο 54χρονος χτυπούσε κυρίως νυχτερινές ώρες. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.
- Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- κονσόλα παιχνιδιών μαζί με -16- παιχνίδια,
- ηλεκτρικό πατίνι,
- -3- tablet,
- -2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,
- -2- τηλεοράσεις,
- -5- οθόνες,
- -8- πληκτρολόγια,
- πίνακας ζωγραφικής,
- ζευγάρι γυαλιά ηλίου,
- φωτογραφική μηχανή και
- κινητό τηλέφωνο.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα