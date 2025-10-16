Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Αδιάκοπη η ροή μεταναστών στα νερά της Κρήτης: Πάνω από 100 αφίξεις τις τελευταίες ώρες
Αδιάκοπη η ροή μεταναστών στα νερά της Κρήτης: Πάνω από 100 αφίξεις τις τελευταίες ώρες
Συνελήφθη 19χρονος διακινητής για τη μεταφορά 26 μεταναστών - Δείτε την ανακοίνωση του Λιμενικού
Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη, καθώς συνεχίζεται η αυξανόμενη ροή μεταναστών προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα, με τις δυνάμεις του Λιμενικού να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το βράδυ της Τετάρτης (15 Οκτωβρίου) εντοπίστηκαν δύο σκάφη με περίπου 50 άτομα στις περιοχές Καστρί και Καλοί Λιμένες, ενώ νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16 Οκτωβρίου), νέα βάρκα με 38 μετανάστες εντοπίστηκε στον Κόρφο Γαύδου. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, καθώς οι ροές παραμένουν έντονες.
Αυτή την ώρα, ακόμη ένα σκάφος με περίπου 40 άτομα μεταφέρεται με τη συνοδεία του Λιμενικού Σώματος προς τους Καλούς Λιμένες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, αλλοδαποί αναχώρησαν το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου 2025 από το Τομπρούκ της Λιβύης, πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Κατά την προανάκριση συνελήφθη ένας 19χρονος υπήκοος Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως διακινητής και κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 83 του Ν. 3386/2005, 25 του Ν. 5038/2023 και 306 του Ποινικού Κώδικα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:
Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη μιας πνευστής λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 17 ν.μ. νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε τους είκοσι επτά (27) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (22 άνδρες και 05 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια, με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ πρόκειται να προωθηθούν στο ΚΥΤ Μαλακάσας. Κατά δήλωσή τους, οι αλλοδαποί εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 12.10.25 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά 10.000 δηναρίων Λιβύης, 2.000 δολαρίων Η.Π.Α. και 150.000 γκίνε Αιγύπτου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.
Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη μιας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες 50 μέτρα από την ακτή, στην περιοχή “ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ’’ Ιεράπετρας. Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τριάντα τρεις (33) αλλοδαπούς (30 άνδρες και 3 γυναίκες) επί της παραλίας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στους Μύθους Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το βράδυ της Τετάρτης (15 Οκτωβρίου) εντοπίστηκαν δύο σκάφη με περίπου 50 άτομα στις περιοχές Καστρί και Καλοί Λιμένες, ενώ νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16 Οκτωβρίου), νέα βάρκα με 38 μετανάστες εντοπίστηκε στον Κόρφο Γαύδου. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, καθώς οι ροές παραμένουν έντονες.
Αυτή την ώρα, ακόμη ένα σκάφος με περίπου 40 άτομα μεταφέρεται με τη συνοδεία του Λιμενικού Σώματος προς τους Καλούς Λιμένες.
Συνελήφθη 19χρονος διακινητής για τη μεταφορά 26 μεταναστών
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, αλλοδαποί αναχώρησαν το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου 2025 από το Τομπρούκ της Λιβύης, πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Κατά την προανάκριση συνελήφθη ένας 19χρονος υπήκοος Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως διακινητής και κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 83 του Ν. 3386/2005, 25 του Ν. 5038/2023 και 306 του Ποινικού Κώδικα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:
Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη μιας πνευστής λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 17 ν.μ. νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε τους είκοσι επτά (27) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (22 άνδρες και 05 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια, με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ πρόκειται να προωθηθούν στο ΚΥΤ Μαλακάσας. Κατά δήλωσή τους, οι αλλοδαποί εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 12.10.25 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά 10.000 δηναρίων Λιβύης, 2.000 δολαρίων Η.Π.Α. και 150.000 γκίνε Αιγύπτου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.
Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη μιας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες 50 μέτρα από την ακτή, στην περιοχή “ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ’’ Ιεράπετρας. Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τριάντα τρεις (33) αλλοδαπούς (30 άνδρες και 3 γυναίκες) επί της παραλίας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στους Μύθους Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Το 13ωρο και όλα όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
Έπιασαν τον δολοφόνο 16χρονης στο Λονγκ Άιλαντ 40 χρόνια μετά το έγκλημα - Πώς τον συνέλαβαν χάρη σε ένα... καλαμάκι
Οι άγγελοι της Victoria's Secret έλαμψαν ξανά: Η θριαμβευτική επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ - Δείτε βίντεο
Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Το 13ωρο και όλα όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
Έπιασαν τον δολοφόνο 16χρονης στο Λονγκ Άιλαντ 40 χρόνια μετά το έγκλημα - Πώς τον συνέλαβαν χάρη σε ένα... καλαμάκι
Οι άγγελοι της Victoria's Secret έλαμψαν ξανά: Η θριαμβευτική επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα