Έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου μεταναστών στα νότια της Κρήτης
Έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου μεταναστών στα νότια της Κρήτης
Έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες πραγματοποιεί πλοίο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται στα νότια της Κρήτης. Ο καιρός στην περιοχή είναι καλός με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί στα τρία μποφόρ.
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
