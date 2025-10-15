Έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου μεταναστών στα νότια της Κρήτης
Έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου μεταναστών στα νότια της Κρήτης

Ο καιρός στην περιοχή είναι καλός

Έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου μεταναστών στα νότια της Κρήτης
Έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες πραγματοποιεί πλοίο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται στα νότια της Κρήτης. Ο καιρός στην περιοχή είναι καλός με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί στα τρία μποφόρ.

