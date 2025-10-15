Η Μαράια Αντετοκούνμπο στο εξώφυλλο του Marie Claire Νοεμβρίου

Η ήρεμη δύναμη δίπλα στον σταρ του NBA σύζυγό της, μητέρα τεσσάρων μικρών παιδιών και Διευθύντρια Στρατηγικής Δράσεων στο Charles Antetokounmpo Family Foundation, φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire και μιλά για τη μητρότητα, τη σημασία της στήριξης των γυναικών μετά τον τοκετό και τη δύναμη του αθλητισμού να αλλάζει ζωές και να στηρίζει ευάλωτες κοινότητες — από την Αθήνα ως τη Νιγηρία και το Μιλγουόκι.Με αυθεντικότητα και ζεστασιά, η Μαράια μοιράζεται τη δική της πραγματικότητα, υπό το βάρος της δημοσιότητας, ενώ μιλά ανοιχτά για την προσωπική της εμπειρία με την επιλόχειο κατάθλιψη, για την ευαλωτότητα αλλά και τη χαρά μιας μεγάλης, δεμένης οικογένειας.Στη μόδα, το κομψό ταγέρ επανέρχεται σε νέες γραμμές, το διαμαντένιο μοτίβο Argyle κυριαρχεί στα πλεκτά,ενώ τα κοσμήματα με χρυσό, μπριγιάν και ζαφείρια είναι πάντα διαχρονικά.Δερμάτινα και οι γόβες κλέβουν την παράσταση σε μια κινηματογραφική βόλτα στο editorial The Park,ενώ το athleisure παραμένει το στυλ που διαλέγουμε για τις εμφανίσεις στο γραφείο.Κάθε μήνα, το Marie Claire δίνει το λόγο σε πρόσωπα που εμπνέουν με τη δράση και τη φωνή τους. Και το Νοέμβριο είχε την τύχη να συναντήσει δύο από τους αγαπημένους μας πρωταγωνιστές!Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μας μιλάει για την ταινία «Μια Μάχη μετά την άλλη» και το ρόλο του αντισυμβατικού πατέρα που πιθανόν να τον φέρει ξανά κοντά σε ένα Όσκαρ.Ο Τζουντ Λο αγκαλιάζει το πέρασµα του χρόνου και επιστρέφει µε τον πιο ώριµο και σκληρό ρόλο της καριέρας του στη σειρά Black Rabbit.Πίσω στην Ελλάδα, η βραβευμένη ηθοποιός Μαίρη Μηνά συζητά για τα όρια της αγάπης λίγο πριν συναντηθεί µε το έργο-θηρίο «Cleansed» της Σάρα Κέιν.Στην κοινωνία, αναζητούμε τη νέα απενοχοποιημένη εικόνα της γυναίκας «χρυσοθήρα», διερευνούμε τι συμβαίνει όταν σταματάς το μπότοξ και φωτίζουμε τις έμφυλες ανισότητες στην gig economy.Η ομορφιά ισορροπεί ανάμεσα στις αρμονικές αντιθέσεις – έντονα χείλη ή τονισμένα μάτια; –και αποκαλύπτει το «λεξικό» των πιο δραστικών συστατικών για τη φροντίδα της επιδερμίδας.Τα νέα hair trends φέρνουν φρεσκάδα και τόλμη στα φθινοπωρινά look.Στο Maison, ταξιδεύουμε από ένα στολίδι στο Μανχάταν – κατοικία-ύμνο στον αστικό ρομαντισμόέως ένα σπίτι στην Αυστραλία όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μιας οικογένειας συναντιούνται σε ιδανική ισορροπία.Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες