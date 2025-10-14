Θρήνος στην κηδεία της καθηγήτριας που κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της στη Λαμία
Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην εκπαιδευτικό
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η εκπαιδευτική κοινότητα της Φθιώτιδας είπε σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην Ευαγγελία Ζωγραφάκη, η οποία για χρόνια υπηρέτησε με συνέπεια στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας.
Σύμφωνα με το lamianow.gr, η εκπαιδευτικός έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, την ώρα που κατευθυνόταν στο μάθημά της, στο σχολείο.
Οι συνάδελφοί της στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας με ανακοίνωσή τους ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη μια αγαπητή συνάδελφο, μια εκπαιδευτικό που άφησε την τελευταία της πνοή – κυριολεκτικά – στα σκαλιά του σχολείου όπου υπηρέτησε με αφοσίωση για περίπου είκοσι χρόνια.
Η Εύα, όπως την αποκαλούσαν όλοι, ήταν ένας ζωντανός και δοτικός άνθρωπος, γεμάτη ενέργεια μέσα στο σχολείο, πάντα με διάθεση για χιούμορ και πείραγμα, με ένα χαμόγελο για τους μαθητές της και μια αίσθηση του χιούμορ που συχνά τους αιφνιδίαζε ευχάριστα. Με τη μεγάλη της εμπειρία στην εκπαίδευση, μπορούσε να αντιληφθεί τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις ανησυχίες των παιδιών, καθοδηγώντας τα με διακριτικότητα και σεβασμό. Ήταν ένα αναγνωρισμένο πρόσωπο εμπιστοσύνης, πάντα πρόθυμη να σταθεί δίπλα στους μαθητές της, προστατεύοντας την προσωπικότητά τους. Στο σύλλογο των καθηγητών, η παρουσία της ήταν πάντα αισθητή· κεφάτη, με τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή της να ακούγεται παντού, έδινε το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Με το ίδιο κέφι ξεκινούσε κάθε μέρα, μεταδίδοντας θετική ενέργεια σε όλους γύρω της. Ήταν βαθιά περήφανη για τα παιδιά της, τα οποία μεγάλωσε σχεδόν μόνη, και σήμερα και τα δύο είναι φοιτητές.
Όλοι οι συνάδελφοι που υπηρέτησαν στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας είναι συντετριμμένοι από την απώλεια της συναδέλφου τους. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι "χάθηκε η Εύα" από τη δική τους σχολική οικογένεια, τόσο απρόσμενα και άδικα. Σίγουρα το σχολείο θα είναι πιο φτωχό χωρίς την καθημερινή παρουσία της και το κενό που αφήνει πίσω της είναι μεγάλο.
Η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας, με σεβασμό στη μνήμη της, εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά και στους οικείους της και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας
Η Πρόεδρος
Γεωργία Ζαγγανά
Η Γεν. Γραμματέας
Άνυ Αθανασοπούλου».
Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι «βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσει μία ακόμη εξαιρετική συνάδελφο και πολύ αγαπητή εκπαιδευτικό, τη Ζωγραφάκη Ευαγγελία, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Υπηρέτησε σε πολλά σχολεία και βίωσε το καθεστώς της διαθεσιμότητας για δύο έτη. Τα τελευταία 10 χρόνια υπηρετούσε στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας προσφέροντας τις υπηρεσίες της ως εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια τόσο στους οικείους της όσο και στους συναδέλφους της. Καλό Παράδεισο, Ευαγγελία.
Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος Χ. Σπαλιώρας, Δρ Θεολογίας».
