Ανήλικη βρέθηκε τραυματισμένη και μεθυσμένη σε παγκάκι στα Χανιά - Συνελήφθη η μητέρα της
Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων - Υποστήριξε πως τα τραύματα προέρχονται από πτώση από τις σκάλες
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Χανιά όταν 15χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε παγκάκι του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας.
Την 15χρονη εντόπισε ξαπλωμένη ένας περαστικός, λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Ομάδα της άμεσης δράσης έφτασε επιτόπου στο σημείο, βρίσκοντας την ανήλικη ξαπλωμένη, με τραύματα στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και άλλα άτομα που παρουσιάστηκαν ως φιλικά της πρόσωπα.
Η νεαρή κοπέλα παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, ενώ τα τραύματα στο κεφάλι τα απέδωσε σε πτώση της από σκάλες.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 15χορνη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται τραυματισμένη, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.
Για το περιστατικό, συνελήφθη η 41χρονη μητέρα της νεαρής, με καταγωγή από τη Ρουμανία.
