Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Κρήτη: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις αλλοδαποί που είχαν αρπάξει τσάντα με 10.000 ευρώ από τον έλεγχο χειραποσκευών του αεροδρομίου Χανίων
Κρήτη: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις αλλοδαποί που είχαν αρπάξει τσάντα με 10.000 ευρώ από τον έλεγχο χειραποσκευών του αεροδρομίου Χανίων
Στα τέλη Αυγούστου είχαν κινηθεί μεθοδικά και είχαν κλέψει την τσάντα
Μια τσάντα που περιείχε 10.000 ευρώ είχαν κλέψει τρεις αλλοδαποί τον Αύγουστο, από τον χώρο ελέγχου χειραποσκευών στο Αεροδρόμιο Χανίων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς, έναν 43χρονο, μια 41χρονη και έναν 18χρονο, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
“Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε στο χώρο του Αερολιμένα Χανίων για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών (43χρονος, 41χρονη και 18χρονος).
Ειδικότερα την 23.08.2025 άγνωστοι δράστες κατά την διαδικασία ελέγχου χειραποσκευών αφαίρεσαν μια τσάντα ιδιοκτησίας ημεδαπής η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.
Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της εν λόγω κλοπής οι τρεις αλλοδαποί και σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Χανίων”.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί αποφάσισε ο Μητσοτάκης η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη να περάσει στο υπ. Εθνικής Άμυνας - Τα μηνύματα που στέλνει
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς, έναν 43χρονο, μια 41χρονη και έναν 18χρονο, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
“Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε στο χώρο του Αερολιμένα Χανίων για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών (43χρονος, 41χρονη και 18χρονος).
Ειδικότερα την 23.08.2025 άγνωστοι δράστες κατά την διαδικασία ελέγχου χειραποσκευών αφαίρεσαν μια τσάντα ιδιοκτησίας ημεδαπής η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.
Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της εν λόγω κλοπής οι τρεις αλλοδαποί και σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Χανίων”.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί αποφάσισε ο Μητσοτάκης η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη να περάσει στο υπ. Εθνικής Άμυνας - Τα μηνύματα που στέλνει
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα