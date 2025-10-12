H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τα γκαζάκια έξω από το παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, βίντεο λίγο πριν την έκρηξη
Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τα άτομα που καταγράφηκαν στο βίντεο
Υλικές ζημιές προκλήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής από έκρηξη που σημειώθηκε στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη λεωφόρο Συγγρού.
Σε βίντεο του ΑΝΤ1 καταγράφεται η στιγμή που οι άγνωστοι δράστες τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο.
Στο υλικό διακρίνονται δύο άτομα να πλησιάζουν την είσοδο του κτιρίου και να αφήνουν τα γκαζάκια μπροστά από την πόρτα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακολουθεί η έκρηξη που προκαλεί μικρής έκτασης φθορές.
Από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια και προκλήθηκαν μαυρίσματα στους τοίχους του κτιρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τα άτομα που καταγράφηκαν στο βίντεο.
