Σε εξέλιξη η φωτιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω σε αποθηκευτικό χώρο τυπογραφείου και καίει χαρτί και κάποια μηχανήματα.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν την κατάσβεση, έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.Στον χώρο της επιχείρησης υπάρχουν χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης σε άλλες επιχειρήσεις.