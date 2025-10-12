H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Σε εξέλιξη η φωτιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή
Σε εξέλιξη η φωτιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω σε αποθηκευτικό χώρο τυπογραφείου και καίει χαρτί και κάποια μηχανήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω σε αποθηκευτικό χώρο τυπογραφείου και καίει χαρτί και κάποια μηχανήματα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν την κατάσβεση, έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Στον χώρο της επιχείρησης υπάρχουν χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης σε άλλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω σε αποθηκευτικό χώρο τυπογραφείου και καίει χαρτί και κάποια μηχανήματα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν την κατάσβεση, έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον #Ασπρόπυργος Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2025
Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Συνδρομή από υδροφόες #ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης σε άλλες επιχειρήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα