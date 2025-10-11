ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Διάσωση 56 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου
ΕΛΛΑΔΑ
Διάσωση Παράνομοι μετανάστες Γαύδος FRONTEX

Διάσωση 56 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου

Οι μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο και διασώθηκαν από δύο σκάφη της Frontex

Διάσωση 56 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου
Στη διάσωση 56 παράνομων μεταναστών που επέβαιναν σε μία λέμβο προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (11/10) δύο σκάφη της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η λέμβος εντοπίστηκε μόλις δύο ναυτικά μίλια νότια του νησιού και τα σκάφη της Frontex την οδήγησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Αύριο, Κυριακή (12/10), οι μετανάστες αναμένεται να προωθηθούν στην Κρήτη με το πλοίο της γραμμής και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

