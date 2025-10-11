H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Διάσωση 56 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου
Διάσωση 56 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου
Οι μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο και διασώθηκαν από δύο σκάφη της Frontex
Στη διάσωση 56 παράνομων μεταναστών που επέβαιναν σε μία λέμβο προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (11/10) δύο σκάφη της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η λέμβος εντοπίστηκε μόλις δύο ναυτικά μίλια νότια του νησιού και τα σκάφη της Frontex την οδήγησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.
Αύριο, Κυριακή (12/10), οι μετανάστες αναμένεται να προωθηθούν στην Κρήτη με το πλοίο της γραμμής και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.
