Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μονής Νέας Ιωνίας
ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μονής Νέας Ιωνίας

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε τον χώρο του «Ιωνικού Κέντρου» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μάξιμου

Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μονής Νέας Ιωνίας
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ξενάγησε τον κ. Υπουργό στους χώρους του «Ιωνικού Κέντρου», παρουσιάζοντάς του το όραμα της δημιουργίας του, ως τόπου συνάντησης και πνευματικής αναζωογόνησης για τη νέα γενιά, που σκοπό έχει να διασώσει τη μνήμη των αλησμόνητων πατρίδων και να αποτελέσει έναν σύγχρονο χώρο, πολιτισμού, ιστορίας και κοινωνικής προσφοράς.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τον θαυμασμό του για το σημαντικό έργο που επιτελείται από την Ιερά Μητρόπολη, τονίζοντας ότι αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία ζωντανή επένδυση για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ υπογράμμισε τη σημασία της γόνιμης συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας για την προαγωγή κοινωφελών έργων και δράσεων που υπηρετούν τον άνθρωπο και την κοινωνία, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον κ. Υπουργό για το ειλικρινές ενδιαφέρον και την στήριξη του.

Δείτε φωτογραφίες: 

Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μονής Νέας Ιωνίας
Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μονής Νέας Ιωνίας
Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μονής Νέας Ιωνίας
Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μονής Νέας Ιωνίας
Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μονής Νέας Ιωνίας

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης