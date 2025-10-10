Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του και τον παρέσυρε - Νεκρός 66χρονος στα Τρίκαλα
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης
Τραγωδία στο Κοτρώνι Τρικάλων το απόγευμα της Παρασκευής με έναν 66χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, λύθηκε το χειρόφρενο από το φορτηγό του, ενώ ο 66χρονος βρίσκονταν στο πίσω μέρος και τον στρίμωξε στον τοίχο.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης. Στη σορό θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
