Στη φυλακή ο 45χρονος από το Ηράκλειο που κατήγγειλε η σύντροφός του για επικίνδυνο ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας
Η 55χρονη στην κατάθεσή της περιέγραψε φρικιαστικές σκηνές κάνοντας λόγο για συστηματική κακοποίηση και σαδιστική συμπεριφορά του συντρόφου της
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 45χρoνος που συνελήφθη για την υπόθεση ερωτικής ασφυξίας, κατόπιν της καταγγελίας σε βάρος του από 55χρονη γυναίκα για ενδοοικογενειακά βασανιστήρια.
Η 55χρονη στην κατάθεσή της περιέγραψε φρικιαστικές σκηνές κάνοντας λόγο για συστηματική κακοποίηση και σαδιστική συμπεριφορά του συντρόφου της, σύμφωνα με το cretalive.gr. Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι ζούσε «μαρτυρικά στα χέρια του», υπομένοντας σωματικά βασανιστήρια που περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, καψίματα με σίδερο και τσιγάρα.
Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακά βασανιστήρια, υπό την έννοια της μεθοδευμένης πρόκλησης έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου, ικανού να προκαλέσει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και παρατεταμένη απομόνωση του θύματος κατ’ εξακολούθηση.
Παράλληλα οι διώξεις αφορούν σε βιασμό, υπό την έννοια του εξαναγκασμού με χρήση σωματικής βίας σε ανοχή γενετήσιας πράξης, απόπειρα ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακή απειλή, με τη μορφή επίμονης παρακολούθησης.
Ο 45χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, τις οποίες απέδωσε στην εκδικητική συμπεριφορά της 55χρονης.
