Συνελήφθη 60χρονος για τον εμπρησμό του εστιατορίου «Ακτή» στη Βουλιαγμένη
Πώς έδρασε ο δράστης
Εξιχνιάστηκε από τα στελέχη του ελληνικού FBI ο εμπρησμός του εστιατορίου «Ακτή» στη Βουλιαγμένη που είχε λάβει χώρα στις 16 Οκτωβρίου του 2024.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον εμπρησμό συνελήφθη ένας 60χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια μετέβη στην οροφή αυτού και προέβη σε ρίψη εύφλεκτου υλικού, προκαλώντας ανάφλεξη και κατ’ επέκταση πυρκαγιά. Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που τον οδήγησαν στην ενέργεια αυτή.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στην κατοχή του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο σκάφη. Ένα από αυτά μάλιστα, χρώματος μπλε-λευκό, είχε εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή Suzuki, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024.
Παράλληλα σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: διάφορα είδη ρουχισμού και υποδήματα, δύο σακίδια πλάτης, ένα κινητό τηλέφωνο, μία συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb stick), μία κυνηγετική καραμπίνα με ξύλινο κοντάκιο και διπλή σκανδάλη, χωρίς ενδείξεις, την οποία κατείχε παράνομα, τρία παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια, πέντε μαχαίρια, παλαιού τύπου, δύο ξίφη, εκ των οποίων το ένα παλαιού τύπου, ένα μεταλλικό τσεκούρι μικρού μεγέθους, δύο φακούς, εκ των οποίων ο ένας κεφαλής και τέσσερις κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών.
