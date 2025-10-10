Τέλος τα χαρτάκια από τα διόδια - Τι έρχεται;
Τέλος τα χαρτάκια από τα διόδια - Τι έρχεται;

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των διοδίων στην Ελλάδα: παύει η υποχρέωση εκτύπωσης αποδείξεων κατά τις διελεύσεις.

Τέλος τα χαρτάκια από τα διόδια - Τι έρχεται;
Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ε.2087/2025) ξεκαθαρίζεται πως οι αποδείξεις θα εκδίδονται ηλεκτρονικά, όπως και πριν, αλλά πλέον η εκτύπωσή τους θα είναι προαιρετική — ο οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μην εκτυπώσει την απόδειξη, αφού ενημερωθεί κατάλληλα για αυτή την επιλογή.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει σε τρεις βασικούς άξονες: τη μείωση της σπατάλης χαρτιού και των απορριμμάτων δίπλα στους σταθμούς διοδίων, τη γρηγορότερη διέλευση οχημάτων και τη μερική αποσυμφόρηση των σταθμών, ειδικά σε ώρες αιχμής ή περιόδους με αυξημένη κίνηση.

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων υποχρεούνται να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των διελεύσεων δηλαδή τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων και τον «Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης». Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η ΑΑΔΕ μπορεί να ελέγξει και να επαληθεύσει τις διελεύσεις ακόμη κι όταν δεν έχει εκτυπωθεί απόδειξη.



