Άνδρος: Υπερχείλισε ποτάμι λόγω καταιγίδας - Πλημμύρισαν με λάσπη οι δρόμοι, δείτε φωτογραφίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Άνδρου:«Η καταιγίδα έπληξε την περιοχή της Φοιρόης και το Νειμποριό. Η έντονη καταιγίδα που έπληξε αργά χθες το απόγευμα της Τρίτης το Νειμποριό προκάλεσε σοβαρά τοπικά προβλήματα από την υπέρμετρα μεγάλη ποσότητα νερού και τα φερτά υλικά. Πλημμύρισε το ποτάμι φέρνοντας εκατοντάδες κυβικά χώματος και κλαδιών, τα οποία έκλεισαν την έξοδο προς τη θάλασσα και τόνοι λάσπης πλημμύρισαν το οδόστρωμα.Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Άνδρου, υπό τον συντονισμό του Δημάρχου Θεοδόση Σουσούδη, και του ειδικού συνεργάτη κ. Γιάννη Μπακέλα, αντέδρασε άμεσα.Από τη πρώτη στιγμή της κακοκαιρίας, μηχάνημα έργου JCB και φορτηγό του Δήμου επιχείρησαν στο σημείο για καθαρισμό και αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας, ενώ περιπολικό της αστυνομίας με δύο αστυφύλακες ρύθμιζαν την κυκλοφορία.Ο Δήμαρχος και ο ειδικός συνεργάτης του, βρέθηκαν στο σημείο του προβλήματος, δίνοντας οδηγίες και συντονίζοντας τις εργασίες για την ταχύτερη επαναφορά της κανονικότητας.Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα και θα συνεχιστούν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώστε να αποκατασταθεί η έξοδος του χειμάρρου και ο δρόμος να είναι πλήρως προσβάσιμος.Παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.Ο Δήμος Άνδρου παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα.Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση διαχείριση της κατάστασης».