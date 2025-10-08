Άνδρος: Υπερχείλισε ποτάμι λόγω καταιγίδας - Πλημμύρισαν με λάσπη οι δρόμοι, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Άνδρος Πλημμύρα Κακοκαιρία

Άνδρος: Υπερχείλισε ποτάμι λόγω καταιγίδας - Πλημμύρισαν με λάσπη οι δρόμοι, δείτε φωτογραφίες

Εργασίες του δήμου για αποκατάσταση των ζημιών και για να καθαριστούν οι δρόμοι που πλημμύρισαν

Άνδρος: Υπερχείλισε ποτάμι λόγω καταιγίδας - Πλημμύρισαν με λάσπη οι δρόμοι, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα της Τρίτης (7/10), το νησί της Άνδρου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Άνδρου, η ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού στην περιοχή Νειμποριό παρασύροντας φερτά υλικά, χώμα και κλαδιά, τα οποία έκλεισαν την έξοδο προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να πλημμυρίσουν με λάσπη.

Άνδρος: Υπερχείλισε ποτάμι λόγω καταιγίδας - Πλημμύρισαν με λάσπη οι δρόμοι, δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Δήμος Άνδρου «η Πολιτική Προστασία του Δήμου, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Θεοδόση Σουσούδη και του ειδικού συνεργάτη Γιάννη Μπακέλα, αντέδρασε άμεσα.

Από τη πρώτη στιγμή της κακοκαιρίας, μηχάνημα έργου JCB και φορτηγό του Δήμου επιχείρησαν στο σημείο για καθαρισμό και αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας, ενώ περιπολικό της αστυνομίας με δύο αστυφύλακες ρύθμιζαν την κυκλοφορία».

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, ενώ πραγματοποιούνται και σήμερα προκειμένου να αποκατασταθεί η έξοδος του χειμάρρου και να καθαριστούν οι δρόμοι που πλημμύρισαν.

Άνδρος: Υπερχείλισε ποτάμι λόγω καταιγίδας - Πλημμύρισαν με λάσπη οι δρόμοι, δείτε φωτογραφίες
Κλείσιμο

Άνδρος: Υπερχείλισε ποτάμι λόγω καταιγίδας - Πλημμύρισαν με λάσπη οι δρόμοι, δείτε φωτογραφίες

Άνδρος: Υπερχείλισε ποτάμι λόγω καταιγίδας - Πλημμύρισαν με λάσπη οι δρόμοι, δείτε φωτογραφίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Άνδρου:

«Η καταιγίδα έπληξε την περιοχή της Φοιρόης και το Νειμποριό. Η έντονη καταιγίδα που έπληξε αργά χθες το απόγευμα της Τρίτης το Νειμποριό προκάλεσε σοβαρά τοπικά προβλήματα από την υπέρμετρα μεγάλη ποσότητα νερού και τα φερτά υλικά. Πλημμύρισε το ποτάμι φέρνοντας εκατοντάδες κυβικά χώματος και κλαδιών, τα οποία έκλεισαν την έξοδο προς τη θάλασσα και τόνοι λάσπης πλημμύρισαν το οδόστρωμα.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Άνδρου, υπό τον συντονισμό του Δημάρχου Θεοδόση Σουσούδη, και του ειδικού συνεργάτη κ. Γιάννη Μπακέλα, αντέδρασε άμεσα. 

Από τη πρώτη στιγμή της κακοκαιρίας, μηχάνημα έργου JCB και φορτηγό του Δήμου επιχείρησαν στο σημείο για καθαρισμό και αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας, ενώ περιπολικό της αστυνομίας με δύο αστυφύλακες ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Ο Δήμαρχος και ο ειδικός συνεργάτης του, βρέθηκαν στο σημείο του προβλήματος, δίνοντας οδηγίες και συντονίζοντας τις εργασίες για την ταχύτερη επαναφορά της κανονικότητας.

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα και θα συνεχιστούν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώστε να αποκατασταθεί η έξοδος του χειμάρρου και ο δρόμος να είναι πλήρως προσβάσιμος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.
Ο Δήμος Άνδρου παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση διαχείριση της κατάστασης».


Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις

Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης