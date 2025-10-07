Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κλήρωση Eurojackpot 7/10/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Έγινε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (7/10), η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 166 είναι οι εξής: 10, 22, 38, 42, 48, 2 και 9.
