Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
1.100.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 6 Οκτωβρίου από το protothema.gr
1.100.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 6 Οκτωβρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
1.100.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Δευτέρα 6 Οκτωβρίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:
Μοναδικοί χρήστες: 1.100.000
Από κινητό: 62%
Από υπολογιστή: 37%
Από tablet: 1%
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:
Μοναδικοί χρήστες: 1.100.000
Από κινητό: 62%
Από υπολογιστή: 37%
Από tablet: 1%
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα